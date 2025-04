Criança de 10 anos é baleada em tentativa de assassinato

Um garoto de apenas 10 anos foi baleado durante uma tentativa de assassinato na noite desta última segunda-feira (28), em Belo Horizonte (MG).

A criança estava ao lado de dois parentes, no portão de casa, esperando uma entrega de comida. Então, dois homens em uma moto passaram e atiraram contra um dos parentes da criança, um jovem de 27 anos.