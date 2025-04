Cervejaria do Gordo é condenada a adequar acesso na Via Dutra

Em sua defesa no processo, a Cervejaria do Gordo argumentou que a obrigatoriedade de fazer obras no acesso seria da CCR RioSP, tese negada pela Justiça Federal.

“Transferir à concessionária CCR RioSP a obrigação de realizar as obras de regularização significa lhe impor uma obrigação que não está prevista no contrato de concessão, gerando um desequilíbrio econômico no contrato”, diz trecho da sentença.

“E mais, a questão aqui tratada não é inerente à administração da rodovia, mas sim à regularização do acesso a um estabelecimento particular”, completou.