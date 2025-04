URGENTE: Ônibus do transporte público pega fogo em Guaratinguetá

O incêndio ocorreu durante a operação regular do veículo. Todos os passageiros conseguiram sair a tempo. Ainda não se sabe o que causou o fogo.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta do meio-dia para ocorrência de incêndio em ônibus na Estrada das Pedrinhas, no sentido bairro do Gomeral, na área rural de Guaratinguetá.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

A TUG informou que está colaborando com as investigações e reforçando as medidas de segurança na sua frota.