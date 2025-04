Chá com sêmen: professor postava vídeos tocando na igreja

O professor de canto Hallan Richard Morais Cruz, de 26 anos, preso por dar 'chá' com sêmen para suas alunas, costumava se apresentar em uma igreja.

Hallan foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) em Porto Nacional (TO), por violação sexual mediante fraude e está sob prisão preventiva.

Segundo relatos de duas vítimas à polícia, o suspeito se apresentava como instrutor vocal e induziu as jovens a ingerirem o líquido. Uma das alunas desconfiou da natureza do conteúdo e acionou as autoridades. Em depoimento, o professor confessou o crime e admitiu ter filmado as vítimas consumindo a substância.