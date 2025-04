Marido atende ligação da amante e é espancado pela esposa

Um homem foi agredido pela esposa após atender uma ligação da amante dentro de casa. Cansada de ser traída, a mulher se indignou e bateu com um espelho na cabeça do companheiro.

O caso aconteceu este mês, em Nova Alvorada do Sul (MS).