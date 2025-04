Em S. José, 67,8% das mulheres têm medo de serem roubadas na rua

Exclusivo: 67,8% das mulheres têm medo de serem assaltadas andando pelas ruas de São José dos Campos, de acordo com o levantamento OVALE/Ágili Pesquisas. Entre os homens, o índice é de 40,2% -- são mais de 27 pontos percentuais de diferença na comparação com as mulheres.

No geral, 54,1% dos joseenses têm medo de sofrer um assalto nas ruas da cidade.

