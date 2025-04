Idoso é preso após tentar matar vítima a marteladas no Vale

Um homem de 65 anos foi preso por tentativa de homicídio em Lorena nesta segunda-feira (28), após agredir violentamente um jovem com golpes de martelo. O caso foi registrado no bairro Vila São Roque e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 27 anos, foi atraída até a casa do idoso sob o pretexto de buscar um capacete. No local, o autor o aguardava armado com um martelo.