Dutra e Rio-Santos terão quase 1 milhão de veículos no feriado

As rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos (BR-101) devem receber mais de 960 mil veículos durante o feriado de 1º de maio, o Dia do Trabalho, na próxima quinta-feira. Emendando a sexta-feira, o feriadão vai lotar as estradas que cortam o Vale do Paraíba.

A concessionária CCR RioSP, responsável pela Via Dutra e a BR-101, informou que o tráfego ficará intenso já a partir da quarta-feira (30) e até o próximo domingo (4). Na saída de feriado, o fluxo mais intenso é esperado para a quinta (1º), com mais de 270 mil veículos só na Via Dutra.