Jackeline: Grávida jogada do penhasco pelo amante tinha 2 filhas

Ela estava com dois casais de amigos, fazendo uma trilha no Salto das Orquídeas, em Sapopema (PR), quando foi jogada de um penhasco e bateu a cabeça. Jackeline estava grávida de três meses.

O caso, inicialmente registrado como fatalidade após uma suposta queda em uma trilha, ganhou novos contornos: a polícia investiga o companheiro da vítima como autor do crime.

A tragédia foi comunicada como um acidente: Jackeline teria escorregado, batido a cabeça em uma pedra e morrido a 1,5 km da sede do ponto turístico.

Ela estava com dois casais de amigos, mas ficou para trás no trajeto e foi encontrada sem vida. A perícia, no entanto, revelou inconsistências. Marcas no local e lesões no corpo indicaram que a morte foi intencional.

Motivação do crime.