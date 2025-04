Com 7 mortes, dengue se aproxima de 10 mil casos no Vale em 2025

De acordo com o Painel de Dengue do governo estadual, o pico da doença em 2025 aconteceu entre as semanas epidemiológicas 10 e 15, de 2 de março a 12 de abril, período com 5.486 casos confirmados, 56% da totalidade da região. A partir da semana número 16, em 13 de abril, os casos começaram a cair: 601 e 417 nas semanas de nº 16 e 17, contra 950 na semana 15.

Cidades.

Jacareí é a cidade com mais mortes neste ano, com cinco óbitos e 2.447 casos. São José dos Campos aparece com 2.858 casos confirmados e uma morte pela doença.

Taubaté tem 1.013 casos confirmados e nenhuma morte, com sete óbitos em investigação. Cruzeiro tem uma morte confirmada pela prefeitura e 28 casos.