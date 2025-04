Nove motoristas de SJC são autuados por dirigir embriagado

Realizadas na última semana, as operações contra alcoolemia registraram nove recusas de motoristas ao teste do bafômetro em São José dos Campos. Os condutores foram autuados por mistura de álcool e direção.

Com o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, a fiscalização do Detran abordou 315 veículos.