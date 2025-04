Adolescente e adulto são detidos após roubo de carro de R$ 72 mil

Um homem foi preso e um adolescente apreendido por roubo de um carro em Taubaté, além de pertences do proprietário, avaliados em R$ 72 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A dupla foi detido por policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I, na segunda-feira (28), durante patrulhamento pelo bairro Pinus de Iriguassu 1 e 2, em Caçapava.