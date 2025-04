Frente fria derruba temperatura e traz chuva amena para a região

A frente fria que passou pelo estado de São Paulo derrubou as temperaturas no Vale do Paraíba. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o dia começou nesta terça-feira (29) com temperaturas mais amenas, céu nublado e chuva fraca em pontos isolados do território paulista.

A previsão do órgão estadual aponta que o dia será marcado por sensação térmica mais fria, tempo estável e condição para formação apenas de chuva fraca e isolada.