HR do Litoral abre seleção para 38 cargos; salário até R$ 11 mil

O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, abre processo seletivo para formação de cadastro reserva em 38 cargos. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, nos dias 5 e 6 de maio de 2025, e não será cobrada taxa de inscrição. Os salários variam de R$ 1.640 a R$ R$ 11.816,82.

Não serão aceitos documentos entregues presencialmente. Os interessados devem enviar toda a documentação exigida conforme orientações do edital 004/2025, respeitando os prazos e requisitos descritos.