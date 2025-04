Mulher é assassinada com crueldade; corpo é enterrado no quintal

A polícia agiu após uma denúncia anônima que indicou o local do corpo. Durante abordagem, um dos envolvidos confessou o crime e revelou detalhes.

Seu corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa sob um pé de pequi, no quintal de uma residência. Seis suspeitos foram presos em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

Lucilvânia Cristina da Silva, de 39 anos, foi vítima de um crime brutal no último domingo (27), em Ipameri, cidade a 200 km de Goiânia (GO).

No quintal, agentes encontraram três pessoas tentando fugir. Sob a terra revolvida e coberta por telhas, descobriram Lucilvânia com os braços amarrados e uma faca próximo ao corpo. A vítima havia sido espancada, atingida com uma machadinha e esfaqueada até a morte.

Dois outros suspeitos foram detidos horas depois, totalizando seis presos. Todos admitiram participação no assassinato.

Vizinhos relataram à polícia que ouviam discussões frequentes no local, mas nunca imaginaram a violência que se escondia.