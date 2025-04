Mulher golpeia o marido enquanto ele dormia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do ataque seria a recusa da mulher em aceitar o fim do relacionamento. Ela foi autuada por tentativa de homicídio e aguarda transferência para o sistema prisional. O estado de saúde do homem não foi divulgado pelas autoridades.

Testemunhas relataram à polícia que o silêncio da madrugada foi quebrado por gritos de socorro. Agentes destacaram a brutalidade do crime, com o ex-companheiro sendo surpreendido em um momento de vulnerabilidade. “Ela agiu com frieza, aproveitando-se de que ele estava dormindo”, afirmou um investigador envolvido no caso.

A prisão ocorreu após a polícia rastrear a localização da mulher, que tentou fugir do local. Vizinhos disseram que o casal tinha histórico de conflitos, mas nunca imaginaram que a situação chegaria a esse extremo. O caso reforça alertas sobre violência doméstica pós-término de relacionamentos, com delegados orientando vítimas a buscarem medidas protetivas imediatamente.