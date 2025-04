Qual a previsão do tempo para Campos nesta quarta (30)? Confira

São José dos Campos terá uma quarta-feira (30) com temperaturas entre 16º e 22º, sem chances de chuva. Os dados são divulgados pelo Climatempo.

Em Taubaté, também haverá mínima de 16º e máxima de 22º. E as chances de chuva são de 0% neste dia.