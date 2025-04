Quem era o empresário morto em acidente no aeródromo da Embraer

Wilson Araujo Coelho, de 48 anos, conhecido como Coelho Neto, morreu neste domingo (data do evento) após um acidente durante o Driver Top Speed 2025, realizado no Aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP).

Dono de uma BMW M3 Competition, o empresário perdeu o controle do veículo na pista molhada e colidiu com dois carros que trafegavam no sentido oposto. Apesar do socorro imediato, não resistiu aos ferimentos.