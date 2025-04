Onde está Davi? Menino sai para andar de bike e desaparece

O pequeno Davi Vitor de 12 anos, está desaparecido desde quinta-feira passada, dia 24, em São Miguel Paulista, cidade do interior do estado de São Paulo.

Segundo familiares, ele saiu de casa por volta das 13h e falou que iria andar de bicicleta na rua Freguesia, de São Romão (região de Vila Seabra e Jardim Helena) e não retornou para casa.