Homem é atropelado por viatura em Ubatuba e fica em estado grave

Um homem de 30 anos foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar no fim da tarde desta segunda-feira (28), no bairro do Lázaro, em Ubatuba. De acordo com testemunhas, ele caminhava pelo acostamento da Rodovia SP-055, retornando do trabalho, quando foi atingido. A vítima atua no setor de venda de passeios de barco.

Após o acidente, o homem foi socorrido inconsciente e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Ubatuba. De acordo com familiares, ele precisou ser transferido para outro hospital, onde permanece em condição crítica.