Judoca olímpico joseense, Leandro Cunha assume equipe na China

Leandro Cunha, atleta de São José dos Campos, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, acaba de ser contratado para comandar a preparação da equipe da província de Henan, na China.

O objetivo é liderar o time nos Jogos Olímpicos Asiáticos, marcados para novembro, e dar continuidade aos projetos esportivos locais após o evento.

