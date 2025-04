Vivo na disputa! Farma Conde São José vence Vasco e força 4º jogo

Mas, voltou a ter o mesmo problema dois minutos depois. E o jogo de novo ficou paralisado no ginásio de São Januário.

E, novamente, o São José voltou melhor, fazendo mais três pontos e abrindo nove de vantagem naquele momento. Mas, nos minutos finais, o São José cometeu falta antidesportiva em momento decisivo e o Vasco conseguiu encostar no placar, com três pontos a 26 segundos do fim. Mas não aproveitou a posse de bola.

O jogo seguiu vivo e os joseenses perderam dois lances livres decisivos. A oito segundo do fim, o São José tinha um ponto de frente e perdeu a bola. A sorte é que Jamaal, do Vasco, pisou na linha e perdeu também. Assim, veio um tempo técnico com a posse de bola joseense, um ponto de vantagem e oito segundos de partida. No fim, o São José conseguiu ainda fazer mais dois pontos e administrou o resultado.