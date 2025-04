Acidente em São José termina em agressão a policiais e prisões

De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a um acidente sem vítimas aparentes. No local, os agentes constataram que um GM/Corsa, conduzido por um homem de 29 anos, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e bateu em um ônibus da Viação Saens Peña.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como hálito etílico, comportamento agressivo e olhos vermelhos. No veículo também estavam três passageiros — dois jovens de 21 anos e um homem de 32 anos.

Após a colisão, o condutor do carro ameaçou o motorista do ônibus, de 54 anos, sugerindo que ele "pensasse bem no que iria fazer", mencionando que tinha família.

Durante a abordagem, um dos passageiros, de 21 anos, agrediu um sargento da PM com um soco no rosto. Na sequência, o motorista tentou impedir a prisão do amigo, partindo para cima dos policiais, mas ambos foram imobilizados com uso moderado da força.