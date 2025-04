Justiça mantém prisão de motorista após acidente em Caraguatatuba

A Justiça decidiu, nesta segunda-feira (28), manter a prisão da jovem de 23 anos que foi detida após se envolver em um acidente de trânsito em Caraguatatuba no último fim de semana. A motorista estava embriagada e com a carteira de habilitação vencida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Detida em flagrante no domingo (27), ela passou por audiência de custódia, procedimento que avalia a legalidade da prisão. Com a decisão judicial, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, e a jovem seguirá presa enquanto as investigações prosseguem.