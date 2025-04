Criminoso encapuzado rouba mulher, estupra e filma a violência

Uma mulher de 43 anos sofreu violência sexual e foi roubada na sexta-feira (25), em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

O crime, divulgado pela Polícia Militar (PM) apenas nesta segunda-feira (28), ocorreu quando a vítima chegava ao apartamento do pai. Ao abrir o portão, deparou-se com um homem mascarado, que a ameaçou com uma arma e a forçou a entrar no imóvel.