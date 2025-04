Mãe corta sinal de wi-fi e é atacada a facadas pelas 3 filhas

Três jovens, entre 12 e 17 anos, foram detidas no estado da Flórida, nos Estados Unidos, após tentarem agredir a própria mãe com uma faca.

O motivo do ataque, segundo autoridades locais, foi a decisão da mãe de desligar o Wi-Fi da residência como forma de punição.