Jovem é morta com 3 golpes de faca pelo namorado

O ataque ocorreu na rua Duvergé, esquina com Mella, no setor Pueblo Abajo. Segundo o relatório do Instituto Nacional de Ciências Forenses, Amairis sofreu uma ferida perfurocortante no segundo espaço intercostal do hemitórax anterior esquerdo, outra na região dorsal direita e uma terceira na escápula direita.

A polícia local investiga as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a captura do suspeito. Amairis torna-se mais uma vítima da violência de gênero que assola o país, reacendendo debates sobre proteção às mulheres e combate à impunidade.