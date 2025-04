Se vestiu de mulher e estuprou a vizinha antes de ser preso

Um homem de 31 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (27) em Aparecida de Goiânia (GO).

Ele é acusado de invadir a casa de uma vizinha de 40 anos, no Setor Parque Trindade 1, e violentá-la sexualmente. O crime ocorreu por volta das 3h23, na Rua Cristobal Garcia Álvares.