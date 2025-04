Atraso em voo da American Airlines causa confusão e expulsões

Um voo da American Airlines, com destino a Nova Iorque, partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com mais de duas horas de atraso na última quinta-feira (24), causando tumulto entre os passageiros. O incidente resultou em expulsões, gritarias e momentos de tensão a bordo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com relatos, uma passageira teria confrontado um dos pilotos ao sair do banheiro, questionando-o sobre o motivo da demora. A situação escalou rapidamente, levando a discussões acaloradas e à intervenção da equipe de bordo. Detalhes sobre quantas pessoas foram expulsas ou se houve necessidade de envolvimento das autoridades locais ainda não foram divulgados oficialmente.