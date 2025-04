'Vou matar todos': homem incendeia casa com mulher e 3 filhos

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do bairro Velha Grande, em Blumenau, na noite de sexta-feira (26).

Um homem de 39 anos ateou fogo à própria casa, onde estavam sua companheira, de 29 anos, e os três filhos do casal. A família escapou ilesa graças à ação rápida da mulher.