Chamou o vizinho de 'corno' e morreu após golpe de barra de ferro

Valdemiro de Jesus, 62 anos, foi morto com uma barra de ferro no sábado (26), em Sarandi, bairro de Candeias, na região metropolitana de Salvador.

O crime ocorreu após uma discussão com um vizinho, ainda não identificado, que o atacou pelas costas próximo à residência da vítima.