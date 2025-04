Jorginho alimentava a onça quando foi atacado, diz secretário

Jorge Ávalo, de 60 anos, conhecido como “Jorginho”, teve sua vida interrompida de forma trágica na última segunda-feira (21), após ser atacado por uma onça-pintada na região do Touro Morto, em Mato Grosso do Sul.

O caso expõe os riscos da aproximação entre humanos e animais selvagens: o próprio homem alimentava o felino há meses, segundo autoridades ambientais.