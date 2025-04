Homem é baleado e deixado na UPA pelo suspeito na região

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (28) após a equipe da Unidade de Pronto Atendimento de Caraguatatuba atender um homem ferido por disparos de arma de fogo. A vítima foi deixada na porta da unidade por um indivíduo não identificado.

De acordo com o relato do homem aos policiais, ele estava no interior do carro do suspeito, com a autorização deste, quando uma discussão entre ambos terminou com disparos de arma de fogo contra ele. Mesmo apresentando sinais de embriaguez, o ferido conseguiu fornecer informações iniciais, embora não tenha conseguido identificar o atirador. Ele relatou apenas que, após ser atingido, foi levado até a UPA pelo próprio autor dos tiros.