Motorista destrói Camaro em capela da FAB e foge

Na madrugada de domingo (28), um acidente envolvendo um Camaro chamou a atenção em Porto Velho (RO).

O motorista do veículo de luxo perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a capela da Força Aérea Brasileira (FAB), causando sérios danos à estrutura do local e destruindo a parte dianteira do carro.

