Morreu afogada após tentar 'recorde' embaixo d'água

Ketlyn Pasztetnik, de 18 anos, perdeu a vida no último domingo (27), durante uma festa em uma chácara em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.

A jovem, mãe de uma menina de dois anos, participava de uma brincadeira que desafiava os participantes a permanecerem mais tempo submersos na água. Horas depois, foi encontrada sem vida.