Tirou carta de motorista e matou 3 estudantes em acidente

Um jovem de 17 anos foi sentenciado a dois anos de detenção após causar um acidente fatal em Warwick, no Reino Unido, em abril de 2023.

Edward Spencer, recém-habilitado, estava ao volante de um Ford Fiesta quando perdeu o controle do veículo, resultando na morte de três amigos adolescentes e em ferimentos graves em uma família que trafegava no sentido contrário.