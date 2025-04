VÍDEO: Vereadores se envolvem em briga durante sessão na câmara

Uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Figueirópolis d'Oeste, município localizado a 402 km de Cuiabá, terminou em confusão nesta segunda-feira (28) após uma discussão entre os parlamentares José Lucas da Silva (PSDB/Cidadania) e Geraldo de Assis Rocha (Republicanos) escalar para agressões físicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O incidente foi registrado em vídeo e mostra os vereadores trocando socos, derrubando cadeiras e sendo separados por outros servidores.