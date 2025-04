Agrediu a esposa, abusou da filha de 4 anos e acabou preso

Um crime chocante mobilizou a cidade de Astolfo Dutra, a 100 km de Juiz de Fora (MG), na madrugada de domingo (27). Um homem de 24 anos foi preso sob suspeita de estuprar a própria filha, de apenas quatro anos, e agredir a esposa.

A criança, encontrada desacordada e com marcas de violência, foi levada pelo pai ao hospital da cidade, mas uma denúncia anônima revelou a brutalidade por trás dos ferimentos.