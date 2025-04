Professor de canto filmava suas alunas tomando 'chá' com sêmen

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Preso, o professor de canto Hallan Richard Morais Cruz, de 26 anos, admitiu que oferecia um 'chá' para suas alunas contendo o seu sêmen, dizendo a elas que a bebida ajudaria a melhorar o desempenho vocal. Ele confessou à polícia que filmava as alunos tomando o "chá". Uma das vítimas desconfiou e acionou as autoridades.

Segundo relatos de duas vítimas à polícia, o suspeito se apresentava como instrutor vocal e induziu as jovens a ingerirem o líquido. Uma das alunas desconfiou da natureza do conteúdo e acionou as autoridades. Em depoimento, o professor confessou o crime e admitiu ter filmado as vítimas consumindo a substância.

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins informou que os frascos apreendidos serão submetidos a exame pericial para confirmação do material, enquanto equipamentos eletrônicos do acusado serão vistoriados para verificar a existência de registros das vítimas ou outros materiais ilícitos.

Hallan já era investigado em outro inquérito por possível estupro de vulnerável desde 2021. O caso está sendo tratado com prioridade pelas autoridades locais.