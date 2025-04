'Foi brilhar no céu': jovem mãe morre afogada em festa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias do ocorrido. O delegado Thiago Andrade confirmou que o depoimento de uma amiga da vítima, que mencionou uma "brincadeira" antes do afogamento, está no centro das apurações.

“Vamos esclarecer o contexto e como isso pode ter levado à morte”, afirmou ao portal RICtv. Todos os presentes no local serão ouvidos, inclusive uma jovem que teria ido com Ketlyn à piscina minutos antes do incidente.

Nas redes sociais, amigos compartilharam dor e descreveram Ketlyn como uma pessoa radiante. “Nossa estrela foi brilhar no céu. Que esteja em paz”, escreveu uma delas. Outra lembrou: “Era uma menina feliz, de sorriso contagiante. Deus a quis para alegrar os anjos”.

Relato chama atenção para "brincadeira de mau gosto"