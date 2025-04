Família denuncia falta de assistência médica à idosa com câncer

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma família denunciou, nesta segunda-feira (28), a falta de atendimento adequado a uma idosa com câncer internada no Hospital Clínicas Sul, em São José dos Campos.

A família afirma que procurou a unidade particular devido à demora no atendimento pelo SUS. Após realizar um exame de sangue no hospital, a idosa foi internada. Desde então, seu quadro de saúde teria se agravado rapidamente: a paciente, que chegou andando, agora está acamada, utiliza sonda e apresenta vômitos com sangue.

De acordo com os familiares, a comunicação da equipe médica é falha. Eles relatam que não há um médico fixo responsável pelo caso e que não recebem informações claras sobre o estado de saúde da paciente. “A única coisa que o médico falou hoje é que o caso dela não tem jeito e que ela ia morrer. Foi dessa forma que ele falou”, afirmou.

Ainda segundo o relato, a paciente foi transferida da emergência para um quarto sem que a família fosse avisada imediatamente, e ficou desacompanhada, mesmo com necessidade de supervisão constante. Exames de imagem foram realizados, mas os resultados não teriam sido compartilhados com a família.