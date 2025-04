Proposta de Sérgio para ceder área a empresas é inconstitucional

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Procuradoria Legislativa, que é o órgão técnico responsável pela análise jurídica na Câmara de Taubaté, apontou a existência de trechos inconstitucionais no projeto no qual o prefeito Sérgio Victor (Novo) quer criar um novo programa para atrair empresas por meio de concessão de áreas, o PIT (Programa de Incentivos de Taubaté).

Em julgamento realizado em outubro de 2024, o TJ considerou inconstitucionais os trechos da lei do Proinde que permitiam que a Prefeitura fizesse doações ou concessões de áreas para empresas sem a realização de processos licitatários.

No projeto do PIT, Sérgio alega que a "nova legislação local" estará adequada "às normativas federais, particularmente no que se refere" à lei que "estabelece normas gerais para licitação e contratação efetivadas pelas administrações públicas". No entanto, a modalidade proposta pelo governo para definir as empresas que serão beneficiadas com as concessões não cumpre a decisão judicial, segundo a Procuradoria Legislativa.

Pelo projeto do PIT, a concessão de direito real de uso de áreas será feita por meio de chamamento público. Porém, embora seja um processo semelhante, o chamamento não é uma modalidade de licitação. "O chamamento público consiste em procedimento administrativo que viabiliza o credenciamento de interessados em prestar serviços e fornecer bens à administração pública, o que não condiz com a ideia da propositura em análise, pois, ao estabelecer um ranking entre os interessados, promove-se uma competição incompatível com o credenciamento, considerando sua natureza de inexigibilidade licitatória", apontou a Procuradoria da Câmara.