Homem suspeito de colocar fogo na mulher é preso na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (28) em Ubatuba, no Litoral Norte, suspeito de tentar matar a própria companheira ao atear fogo nela. O crime ocorreu na frente da filha do casal, de apenas um ano de idade, e o suspeito estava foragido desde o ocorrido.

O ataque foi registrado no dia 21 de abril, também no bairro Perequê-Mirim. De acordo com o boletim de ocorrência, desentendimentos provocados por traições do suspeito teriam motivado a agressão.

A vítima, de 21 anos, foi encontrada ferida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na rodovia próxima ao local da agressão. Ainda dentro da ambulância, mesmo muito machucada, ela relatou que o companheiro teria jogado um líquido inflamável sobre seu corpo e ateado fogo.

A mulher sofreu queimaduras no rosto, pescoço e couro cabeludo. Após o primeiro atendimento na Santa Casa de Ubatuba, ela foi entubada e transferida para um hospital de referência em São Paulo devido à gravidade dos ferimentos.