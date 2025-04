Morre aos 93 anos o padre Mário Bonatti, educador no Vale

Morreu nesta segunda-feira (28), aos 93 anos, o padre Mário Bonatti, ligado à Comunidade Salesiana de Lorena. Autor de vários livros, o sacerdote também se destacou como professor e formador.

De acordo com a Comunidade Salesiana de Lorena, Bonatti morreu em Campinas, cidade onde morava nos últimos dois anos. A causa da morte não foi divulgada.