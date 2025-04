Vítima é socorrida após acidente na região

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta segunda-feira (28), na avenida Sonnewend Filho, próximo à saída de Monteiro Lobato para a Vila Esperança, nas imediações da Água Mineral e da Cooperativa.

De acordo com informações preliminares, uma das vítimas foi socorrida por uma equipe de pronto atendimento e encaminhada ao hospital com suspeita de fratura na perna. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.