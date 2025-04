Preston Ordone, um menino de 2 anos conhecido como “Okay Baby” no TikTok, morreu em um acidente de carro na quinta-feira (24), próximo ao norte da cidade de Nova Orleans (EUA). Os pais do pequeno também estão internados com ferimentos graves.

A morte do pequeno foi confirmada pela Polícia Estadual da Lousiana. De acordo com a assessoria de imprensa, o automóvel que Preston estava "saiu da estrada para a direita e bateu em uma árvore". Autoridades irão investigar as circunstâncias do acidente.