Acusado de matar grávida e bebê tem prisão preventiva decretada

A Polícia Civil de São Sebastião prendeu nesta segunda-feira (28) Jhonny Alexandre Simões Sarquis, de 30 anos, suspeito de espancar e matar a companheira, Jaísa Maria Soares da Silva, de 26 anos, que estava grávida de sete meses. Tanto a jovem quanto o bebê morreram em decorrência das agressões.

Natural de Ilhabela e residente em São Sebastião, o suspeito já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e agora responde a processo por feminicídio e homicídio qualificado. De acordo com a investigação, em dezembro de 2022, Jaísa deu entrada no hospital da cidade com múltiplos hematomas no tórax, abdômen e membros. Após ser submetida a uma cesárea de emergência, a vítima e o bebê não resistiram.