Um navio especializado em transporte de gado que carregava ovelhas naufragou na última sexta-feira (25), próximo ao Iêmen, no Golfo de Áden.

As imagens captaram o momento que a embarcação vira e os pescadores tentam salvar os animais. O acidente, no entanto, resultou na morte de mais de 160 ovelhas, com muitas delas submersas durante o naufrágio.