Bandidos invadem casa e rendem e roubam família e amigos no Vale

Criminosos fortemente armados invadiram uma casa e renderam familiares e amigos durante a madrugada do último sábado (26), em Igaratá. De acordo com as vítimas, os bandidos estavam encapuzados e usavam luvas para não deixar marcas de digitais.

Carros e pertences foram levados pelos cinco criminosos. Ninguém foi preso até o momento. O caso segue em investigação.