500 vagas de emprego: Tauste faz mutirão em Taubaté

Com inauguração prevista para os próximos meses, a 11ª unidade do Tauste promete oferecer aos clientes um açougue com carnes frescas desossadas no local, um hortifrúti selecionado e uma padaria com produtos de fabricação própria. Além disso, o espaço terá uma Praça de Alimentação com 320 lugares e serviços variados, como Farma Conde, Café Donuts, Lotérica, um petshop, entre outros.

O hipermercado está sendo construído na rua Edmundo Morewood, nº 739, Vila Edmundo, próximo à avenida Charles Schneider. Segundo a empresa, a nova unidade seguirá o modelo da loja de São José dos Campos, oferecendo não apenas um supermercado completo, mas também um espaço integrado ao comércio, com 500 vagas de estacionamento, muitas delas cobertas.